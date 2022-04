Erwan NEDELEC

Détermination stratégie commerciale, business plan et KPI'S

Distribution duale, cycles courts et centrales d'achats

Recrutement, intégration, formation, développement compétences des forces de vente

Gestion budgétaire, reporting et veille concurrentielle



Mes compétences :

COMMERCE

Économie et gestion

Electronique

Management

Formation commerciale

Développement commercial

Développement des compétences

Gestion budgétaire

Négociation commerciale

Gestion de la relation client

Management des ventes

Recrutement

Stratégie commerciale

Planification stratégique