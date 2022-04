Erwan POEZEVARA

Compétences:



Systèmes

- Implémenter et administrer des environnements

Windows Server (NT4, 2000, 2003, 2008), Unix

(Solaris, AIX) et Linux (Red Hat, Debian)

- Gérer le stockage et les données: RAID, NAS,

sauvegarde / restauration

- Administrer des bases de données sous

environnements SQL Server et Oracle

- Créer des scripts en Dos, Bash, Powershell

- Assister les utilisateurs et maintenir le parc

informatique



Réseaux

- Sécuriser une infrastructure informatique : PKI,

Tunnels VPN (L2TP, PPTP), IPSec, ISA

Server, Netfilter

- Implémenter et gérer les services réseaux :

Active Directory, DNS, DHCP, NFS, NIS,

Samba

- Déployer et administrer MS Exchange 2007

- Installer, configurer et maintenir les équipements

d’interconnexion Cisco

- Superviser un réseau d’entreprise : Nagios



Formation

- Concevoir et animer des formations techniques

- Déterminer les pré-requis et évaluer les acquis

d’une formation



Gestion de projet

- Répondre à un cahier des charges

- Gérer et planifier un projet



Retail / Monétique

- Déployer et maintenir des configurations Retail et

monétiques complètes



