Erwann COIGNARD

Je propose à mes clients des solutions de services et d’infrastructure IT à forte valeur ajoutée. Je les accompagne dans leur évolution de leur organisation et de leur système d’information.



Ces valeurs sont au cœur de mon projet de carrière. En effet, après avoir participé à des aventures professionnelles au sein de structures de service ou de ventes chez Cap Gemini et Metro Cash and Carry, je suis aujourd’hui ingénieur avant-vente infrastructure IT et solutions au sein de DELL SA. Pour des sociétés au profil Grandes PME, j’interviens au sein d’une équipe commerciale en tant que ressource transversale pour apporter conseils et expertise technico fonctionnelle sur les projets IT de nos clients. Mon rôle s’attache aussi à une approche pédagogique, un accompagnement de l’équipe commerciale afin qu’elle puisse être plus compétente et sensible aux projets d’infrastructures (formations produits & solutions, heures dédiées portefeuille clients etc..).

En contact quotidien avec les directions informatiques (DSI, RI) et les décisionnaires financiers (DG, DAF), je dirige des projets IT pour mener à bien des objectifs chiffrés conséquents ( > 10M€/an).



Autodidacte et passionné, je désire évoluer au sein d’une structure me permettant de participer pleinement à des projets IT à forte valeur ajoutée. Je souhaite être force de proposition et intervenir en tant qu’expert technique et accompagner les Directions des Systèmes d’Information dans leur évolution de leur organisation informatique. Je veux vous apporter des solutions innovantes et dynamiques. Mon expérience technico commerciale, mon sens des responsabilités et mon esprit d’équipe sont des atouts nécessaires pour un collaborateur de qualité.



Mes compétences :

Informatique

Avant vente

Virtualisation

Stockage

Réseau

Microsoft

VMware

Microsoft Hyper-V

Serveur

DataCore