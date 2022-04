Diplômé de l'Ecole Nationale d’Ingénieur de Brest et de l'UTC (DESS GTI), j’évolue depuis plus de vingt ans dans le milieu industriel. Cela m’a permis d’acquérir une connaissance globale du fonctionnement de l’entreprise, des appels d’offres jusqu’aux premières fabrications en passant par la conception et l’industrialisation.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Matériaux composites

Gestion de production

Industrialisation