Erwhan LANGLOIS

Depuis plus de 25ans dans le milieu maritime ou pétrolier, tout d’abord en tant que technicien polyvalent en électromécanique, hydraulique, pneumatique, froid et climatisation, j’ai pu, tout en rendant mes services, apprendre d’autres procédés tels que la pose de pipe avec le tensionneur, ou bien les robots de soudure automatique et les robots de revêtement automatique.

Ces 10 dernières années, avec l’évolution de mes compétences et des responsabilités qui m’étaient attribuées, j’ai supervisé des équipes au sein de différents projet de coating et de peinture, puis j’ai décidé de compléter mes compétences en passant le certificat d’inspecteur anticorrosion ACQPA/FROSIO, par la suite j’ai eu l’opportunité de superviser un projet pour une grande compagnie pétrolière.

Pendant ce projet offshore pour la remise en peinture d’une douzaine de plateformes de production,

J’ai servi d’interface et de négociateur entre les différentes parties afin de préserver les intérêts financiers de la compagnie que je représentais, tout en imposant au sous-traitant, une exécution des travaux dans les délais avec le soucis du respect de la qualité, l’hygiène, la sécurité et l’environnement.

Mon prochain challenge serait d’être intégré dans une équipe de gestion de projet dans le domaine de l’anticorrosion, pour cela je me suis inscrit pour une formation en ligne MOOC gestion de projet, organisé par l’université de Lille. Cette formation peut être suivie en complément d’une activité professionnelle.





Mes compétences :

anticorrosion

Coating

Inspection

Supervision

Management