Erwin ROBART

.....Actuellement en C.D.I chez Spie depuis juin 2001 et chef d équipe en instrumentation et éléctricité.





Je travaille depuis 1996 essentiellement pour total et sur lyondellbasell en ce moment.

Une bonne expérience du milieu pétrolier m a permis de développer mes aptitudes à manager ainsi qu'à planifier et assurer un bon reporting.





Je pense être reconnu pour mon sérieux et mon professionnalisme ayant participé à plusieurs grands arrêts et au démarrage d un nouveau contrat de maintenance pour TOTAL.

J ai par exemple participé activement à la préparation du grand arrêt de Feyzin en 2007, Dépose et contrôle de l instrumentation sur le raffinage (FCC/SV2), au suivi des équipes ainsi qu'à la remise en service des unités .





Je suis chef d équipe depuis 2003 sur le secteur raffinage de feyzin (Lyon) et depuis deux ans sur total la mede ainsi que lyondellbasell Berre (Marseille); ayant accepté une proposition de mutation soucieux de continuer à évoluer.





Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires , veuillez croire Madame, Monsieur en l expression des mes sincères salutations.