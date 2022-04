Escapade PARISIENNE

Situés au cœur de Paris et à proximité de nombreux quartiers historiques, nos hôtels vous offriront un accueil chaleureux et de qualité.



Dans le style traditionnel parisien vous découvrirez des lieux de charme et d’exception proche de sites exceptionnels tels que la Tour Eiffel ou le Musée du Louvre en passant par les Champs Elysées mais aussi a quelques pas des quartiers des affaires.



Venez découvrir les secrets de la ville lumière et séjournez dans l'un de nos hôtels 2 ou 3 étoiles. Nos équipes vous offriront dynamisme et conseil en toute circonstance. Elles vous accompagneront dans toutes vos démarches : réservation de navette, de spectacles ou autres...



Vous trouverez dans nos établissements tout le confort nécessaire pour un séjour aussi bien touristique que professionnel en mettant à votre disposition de nombreux services tels que le WIFI gratuit, nos petits déjeuners buffet, la bagagerie,...et encore bien d'autres services qui feront de votre séjour un plaisir.



En espérant vous accueillir bientôt dans l'un de nos hôtels de charme.



Mes compétences :

Business

Hotel

Hotels

Réceptionniste