Escarain CARINE

Mon parcours atypique m’a permis de développer mes compétences commerciales et marketing dans de nombreux secteurs d’activité : presse, assurances, immobilier et automobile. De ces expériences uniques, j’en retire une grande soif d’apprendre et de me dépasser au quotidien ! Mon but ? Travailler en équipe afin de répondre aux attentes de nos clients grandissantes. Désormais lancée dans une nouvelle aventure, je souhaite porter haut et fort les couleurs du Béarn à l’export encore une fois dans un secteur palpitant : la prévention foudre ! Ma bonne humeur est un autre trait de ma personnalité alors n'hésitez pas, contactez-moi et je vous répondrai avec le sourire !



Thanks to my 10-year working experience (professional press, insurance, real estate and car dealerships), I have developed strong commercial and marketing skills. All these unique experiences have turned me into a hardworking woman, open-minded and customer-oriented collaborator. My philosophy is “When there is a will, there is a way”. I am now in charge of selling lightning information and solutions throughout Southern Europe, what an exciting challenge! Last but not least, I think I am a good-natured person, so feel free to contact me!



Mes compétences :

Marketing

Gestion de projet

Management de la qualité

Evènementiel et Partenariats

Gestion de la relation client