Estelle BALDERESCHI

Rattachée à la direction technique, mon rôle consiste à conseiller les différents services dans l'activité d'assurance de personnes, notamment les régimes collectifs et obligatoires.



Juriste spécialisée en droit de la protection sociale, mes missions s'attachent au suivi de la règlementation aussi bien pour informer que mettre à jour les différentes pièces contractuelles et à conseiller les services du développement et de la gestion. Une de mes missions principales au cours de cette année d'alternance a été la réécriture des Conditions générales de l'Institution (Santé et Prévoyance lourde), suivie de missions ponctuelles telles que la préparation des contrôles ACPR et la participation aux chantiers de mise en conformité Contrats responsables.



Mon contrat se terminant en septembre 2016, je recherche actuellement un poste en tant que juriste protection sociale.



Mes compétences :

Droit du travail

Droit de la protection sociale

Droit des contrats

Droit des sociétés

Rédaction de contrats

Contrats responsables

Mise en conformité

Droit des assurances

Droit de la santé