Estelle BARBARIN

Mon activité de Consultante Formatrice est née à la faveur d'un virage dans mon parcours professionnel qui m'a fait réaliser que le monde du travail offrait (trop) peu d’opportunités de décloisonner et qu'on ne capitalisait pas suffisamment sur les compétences transversales, le potentiel et les passions.

Titulaire d’une certification professionnelle en accompagnement dans les transitions professionnelles (certification CNCP N°3215), j’aide aujourd’hui les individus (salariés, demandeurs d'emploi, créateurs d’entreprise, étudiants) à identifier et valoriser leurs compétences et leurs aptitudes. Je les encourage à exprimer leurs envies et leurs besoins dans la sphère professionnelle, je les invite à faire le point sur leur projet de vie professionnelle et, en tenant compte de leurs objectifs, les accompagne dans la création et l'optimisation de leur image de marque personnelle.



MES DOMAINES D’INTERVENTION

• Bilan de carrière, bilan de compétences, VAE, CEP

• Conseil en stratégie de valorisation des compétences dans le cadre du retour à l’emploi ou de la reconversion professionnelle

• Intervention professionnelle en école pour optimiser l'employabilité post-formation

• Conseil en image de marque personnelle et visibilité professionnelle sur les réseaux sociaux

• Accompagnement sur la mobilité interne dans l’entreprise

• Accompagnement des managers de proximité dans l’évaluation et la valorisation des compétences des collaborateurs

• Solution sur mesure adaptée à votre problématique



Mes compétences :

Animation de formations

Formation professionnelle

Ingénierie de formation

Orientation professionnelle

Accompagnement à l'emploi