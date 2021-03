Estelle Ouvrard

Bienvenue sur mon profil !



Moi c'est Estelle, je suis conseillère en hygiène de vie et naturopathie.

D'origine Vendéenne, j'habite maintenant à Coulonges-sur-l'autize (79) avec mon conjoint.



Je suis de nature toujours souriante et avec la joie de vivre ! Je me concentre sur tout ce qui est positif et je laisse tomber la négativité !!



Concernant mon activité ? mon rôle est de vous aider à améliorer votre bien-être :-)



La Naturopathie est un ensemble de techniques visant à équilibrer le corps naturellement (via l'alimentation, la micro-nutrition, la phytothérapie, l'aromathérapie, la sophrologie...). Le but étant de maintenir/rétablir un bon niveau de vitalité et activer les capacités de régénération de l'organisme.





Mon activité c'est aussi une activité humaine ! Riche en rencontres enrichissantes ! J'ai aussi découvert le développement personnel qui m'a ouvert de nombreuses portes et qui fait de moi la personne que je suis aujourd'hui :-)



Au plaisir d'échanger avec vous,



A bientôt !



Pour me suivre sur Facebook : https://www.facebook.com/NaturoEstelle