Lionel ASTIER

Après des expériences en Magasin/ Centrale d'Achat/ Importateur/ Fabricant, expériences m'ont permis d’acquérir une vision globale de la chaîne de décision de la commercialisation de produits, j'ai décidé de créer ma propre activité de fabrication d'articles de jardinage.



Persuadé que l'activité industrielle sur des marchés de niche à sa place en France, je tente l'expérience de entrepreneuriat, avec des créations d'emplois à la clé.



Mes forces :

- Le respect du client final dans la définition des produits

- La mise en situation de réussite de mes équipes

- La connaissance du marché du jardin.

- La connaissance des processus de commercialisation



En effet, de l'écriture du cahier des charges, à la commercialisation du produit, en passant par l'achat, le marketing et la logistique, cela fait plus de 15 ans que je suis intervenu sur l'ensemble des processus import & redistribution. l'Europe et l'Asie ont été mes terrains de jeux ...



Mes compétences :

Marketing

Management

Négociation

Logistique

Grands comptes

Marketing produit

Achats internationaux