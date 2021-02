Moi même entrepreneur et créateur de projet, j'aime me mettre à la place de mes clients et imaginer pour eux les solutions les plus efficaces, rentables et ayant du sens.



Pour cela, je met à votre profit mes nombreux retours d'expérience concrets dans votre industrie ou même dans des marchés similaires ( +10 ans d'expérience auprès de startups, TPE, sociétés du CAC40, eCommerce)



Avec moi, vous aurez à vos cotés un consultant en marketing web qui vous conseille comme un ami !



https://www.thelead.fr



Mes compétences :

Poker

Community management

ECRM

Communication

Marketing

Social media

User experience

Webmarketing

Web

SEO

SEM

Internet

Management