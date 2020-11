Fabien CUAZ

Etant diplôme du BTS Services informatique aux Organisations option Solutions Logicielles et Applications Métiers, je poursuit mes écoles au sein du CNAM pour un cursus ingénieur.



Mon alternance est effectuée chez IBM





Mes compétences :

Installation hardware

Restauration systéme

Microsoft office

Mise en place de réseaux

Mise en service de Pc-Drivers-Os

Vb.net

VBA

PHP

Csharp

C++

Administration système

Administrateur réseau

SQL

Personal Home Page

Microsoft Windows 2000 Server

Framework

Cascading Style Sheets

JQuery

Visual Basic for Applications

UML/OMT

Source Tree

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 8

Microsoft Visual Studio

Microsoft C-SHARP

Microsoft .NET Technology

JavaServer Faces

JavaScript

Java Enterprise Edition

Java 2 Enterprise Edition

Java

Hibernate

HTML5

HTML

FTP

Application Support

Apache Subversion

Android

Adobe Photoshop

Active Directory