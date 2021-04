Fabien DÉSERT

Après un Master en création multimédia, je me suis découvert une attirance pour le développement web.

Possédant quelques compétences en développement front acquises en autodidacte, elles n'étaient toutefois pas suffisante pour tirer mon épingle du jeu...



J'ai donc décidé de suivre une formation en alternance chez SII Rennes et à l'IMIE de Rennes afin de combler ce manque en renforçant mes compétences en développement front et en acquérant des compétences en développement back.



Aujourd'hui, après une monté en compétence en Java et la découverte de frameworks de développement, tant côté back que côté front, et fort de compétences en design héritées de mon premier Master, je souhaite me diriger vers un profil de développeur "full-stack".



Mes préférences vont vers Java, avec Spring pour le développement back, et Angular.js pour le développement front. Toutefois, étant d'un naturel curieux, je ne me ferme pas aux autres technologies du web, quitte à découvrir de nouvelles choses.



Mes compétences :

Javascript

Illustrator

PHP

HTML

CSS

Web design

Responsive design

Photoshop

Html5

Flash

JQuery

Design

Symfony2

MySQL

AngularJS

UML

Gestion de projet

PostgreSQL

Java

Spring Framework

Node.js