Fabien GARBERINI

Les entreprises performantes ont toujours en commun le souci de leur capital humain.

Les métiers des ressources humaines demandent entre autres, capacité d’écoute, réactivité et diplomatie autant de qualités que j’ai su développer au fil de mes expériences.

Attiré par toutes les composantes que ce domaine d’activité suppose, je m’intéresse particulièrement aux aspects du recrutement et de l’intégration des collaborateurs, qui constituent pour moi la pierre angulaire de la gestion des ressources humaines.

Je souhaite vivement mettre mon expertise au service de projet ambitieux en accompagnant les entreprises dans leurs démarches de consolidation et de développement des processus RH.





Mes compétences :

Recrutement

Gestion des ressources humaines

Tests psychotechniques

Sourcing

Management

Gestion administrative