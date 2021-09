Fabien GAUCHARD

Diplomé d'un Master en électronique de puissance, j'ai développé des compétences autour de 3 axes:



- Tests, dépannages, contrôle et validation de cartes électroniques

- Informatique industrielle - programmation en langage C, synthèse logique et programmation de FPGA

- Conception de circuits électroniques à l'aide d'outils informatique, (logiciels Mentor Graphics, Pspice, Matlab Simulink, Saber)





Mes compétences :

Visual Basic

VHDL

Turbo Pascal

Simulink

SAP

PSPICE

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Mentor Graphics

GPAO

C Programming Language

Autocad