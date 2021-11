Fabien KLONOWSKI

Passionné par le monde du Web et de l'informatique depuis plus de 10 ans, mes années d'expérience m'ont permis de découvrir et dappréhender différents environnements de travail, d'équipe et de règle métier :



Plusieurs domaines :

- Technique (Analyse, Étude & Développement...)

- Fonctionnel (Analyse, Audit & Reporting...)

- Recettage (Analyse, Rédaction Scenarii / Cas / Jeux de tests, Reporting, Suivi....)

- Gestion de projet (Cahier des charges, Spécifications Techniques et fonctionnelles, Interfaçage Flux, Suivi, Planning, Présentation...)

- Graphisme (Brief, Ergonomie, Maquettage, Découpage, Intégration... )

- Marketing (Étude marché, Business Plan, Retour sur Investissement, SEO, SEM, SEA...)



Plusieurs tailles d'entreprises :

- Start UP (30 personnes, National)

- Agence de communication (6500 personnes, International)

- SSII (300 personnes, National)

- Entreprise moyenne (150 personnes, National)



Mon profil :

Autonome et disposant d'un grand esprit d'initiative, je m'implique aisément dans mes projets afin de :

- Maitriser le périmètre technique et fonctionnel de mes dossiers

- Anticiper au maximum les problématiques

- Pouvoir par la suite conseiller / préconiser des optimisations / améliorations si nécessaire.

Je suis quelqu'un de rigoureux et dorganisé que ce soit sur mes méthodologies de travail ou sur mes remontées d'informations.

Je sais expliquer efficacement et simplement les problématiques techniques même à des personnes non techniques. :-)





Mes compétences :

Webmaster

Flash

E-commerce

PHP

SQL Server

Ingénieur

ASP

Oracle

Veille

HTML

JQuery

AMOA

XML

Chef de projet

Open source

Internet

WEB

Informatique

CRM

Magento e commerce

Prestashop

Navision

Webmarketing

Ordonnancement

Javascript

Management de projet

Référencement

XSLT

Développeur

Marketing

Business intelligence

Consultant

Gestion de projet

E commerce

Management d'équipe

Web 2.0

SEO

Nouvelles technologies