Fabien LAURENT

Je suis ingénieur diplômé de Telecom Bretagne, Promotion 2010, spécialisé en réseaux et télécommunications.

Mon cursus est le suivant :



après l'obtention de mon baccalauréat Scientifique option Sciences de l'Ingénieur (S-SI) en 2005 au lycée Felix le Dantec (Lannion),

j'ai intégré l'IUT de Lannion, département Mesures Physiques, dans lequel j'ai obtenu mon DUT option Techniques Instrumentales en 2007.



J'ai ensuite poursuivi mes études à Télécom bretagne, école d'ingénieur spécialisée en Réseaux et Télécommunications située à Locmaria-Plouzané près de Brest. J'y ai suivi une formation en alternance avec France Telecom Recherche & Développement pendant 3 années.

Mes travaux en entreprises ont portés sur les architectures de réseaux d'accès optiques, de type G-PON pour le FTTx. Je me suis également familiarisé avec l'utilisation, la caractérisation et l'intégration de composants opto-électroniques (lasers SFP, SFF, amplificateurs à fibres dopées, à semi-conducteurs, modules à compensation de dispersion). De plus, mes travaux ont nécessités la supervision de réseaux G-PON.



Suite à l'aboutissement de mes études en 2010, je suis parti en Europe de l'est et en Australie afin d'y améliorer mon anglais.



En 2011, j'ai été recruté chez ATOS en la qualité d'ingénieur systèmes et réseaux, en prestation chez Orange, où j'ai commencé par travailler sur la télévision par satellite afin de couvrir les Zones Non Eligibles. J'ai par la suite élargi mes compétences en travaillant sur les pateformes IPTV en tant que qualifieur NewTV pour évoluer vers un poste d'expert technique sur les plateformes IPTV NewTV. J'étais en charge de l'intégration et l'assemblage de briques systèmes sur les plateformes IPTV, en assurant parallèlement le support technique sur ces plateformes. Je maîtrise aujourd'hui toute l'infrastructure des plateformes de services VoD, IPTV, services interactifs, ce qui nécessite des compétences sur les serveurs d'applications, les bases de données, le routage, l'analyse de logs serveurs / traces réseaux, les techniques d'encodage, d'adaptive streaming et le fonctionnement des set-top boxes.



Suite à ces 5 ans chez Atos , j'ai intégré Orange Applications for Business début 2016, en la qualité d'intégrateur end-to-end, en prestation chez Viaccess-Orca, où je m'occupais de l'intégration de serveurs applicatifs internes ou partenaires, assorti de support technique aux équipes.



Enfin, en Janvier 2018, avec un collègue nous avons monté l'équipe SDN4UCC au sein d'un centre de service pour OBS. Notre mission est d'adresser tous les services de Communications Unifiées sous l'angle SDN (Software Defined Network), le but étant d'étudier la faisabilité du transport VoIP sur des réseaux et équipements virtualisés, d'orchestrer le déploiement de fonctions réseaux virtuelles ainsi que d'échanger avec les différents fournisseurs pour les orienter vers les besoins que requiert le SDN.



Mes compétences :

VOD

FTTH

IPTV

SDWAN

Adaptive Streaming

DRM

SDN