Fabien NIGON

Actuellement détenteur d'un DUT génie biologique option ABB et d'une licence Professionnelle par Alternance dans le domaine de la microbiologie (licence Microbiologie Industrielle et Biotechnologie).



Je recherche un poste comme technicien de laboratoire en R&D bien que la Qualité m’intéresse énormément.



Actuellement en poste au laboratoire Keybio. J'effectue des analyse Challenge Test suivant la normes 11930, ainsi que d'autres analyses sur des produits cosmétiques.



Auparavant j'ai travaillé pour le laboratoire AQMC pour lequel je réalisais des analyses de routine en agro-alimentaire, cosmétique et de la recherche par biologie moléculaire de E.coli et de virus.



J'ai effectué deux contrats à la faculté de pharmacie de Montpellier (total 18 mois) en qualité de technicien de labo en immunologie.

Durant cette période mes missions ont étaient :

- gestion des consommables

- culture cellulaire ( J-774 et cellule MAMI)

- colorimétrie (dosage du NO)

- participation à l'encadrement des TP de 3ème année d'immunologie

- encadrement de stagiaire

- relecture de thèse d'exercice de pharmacie.



Mon alternance c'est déroulée dans les laboratoires Probionov (ex Lyocentre) à aurillac (15), dans leur service de R&D.

Dans ce service j'ai effectué plusieurs test en lien avec l'activité du laboratoire (les probiotiques) à savoir:

- de la fermentation type Bach en fermenteur Tryton 2L

- des test d'adhésion sur cellule CACO-2

- des test d'inhibitions pathogènes

- des suivies de stabilité de différentes formulations de Probiotiques

- La mise en place de la souchothèque sous forme de lyophilisat.



J'ai pris par à la vie d'une association de danse étudiante. Celle ci m'a permis de prendre certaines responsabilité puisque je fus chargé de la communication de l'association pendant an, ensuite j'ai enseigné le charleston et le lindy pendant ans en étant vice président de l'association.



Mes compétences :

Biologie cellulaire

Fermentation

Biologie moléculaire

Encadrement

Microbiologie essai de routine normes ISO 11930