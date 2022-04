Fabien OMHOVER

Je travaille actuellement dans un quotidien régional en tant que responsable de fabrication où je gère, depuis 6 ans une équipe de 60 personnes. (Planning, plan de formation etc.).

Grâce aux formations dans les métiers des industries et arts graphiques, grâce à mon cursus en école de commerce, je possède une très bonne connaissance des impératifs de production et des ressources humaines.



Mes compétences :

Management d'équipe

Gestion de fabrication

Management de projets

RH

Production

Management

Encadrement d'équipe