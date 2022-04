Fabien PARIGNY

J'ai terminé mes études fin 2004 en obtenant un DESS / Master Génie Informatique et Statistiques à l'Université de d'Aix-Marseille. Mon parcours universitaire m'a permis d'aborder tous les niveaux de traitement de l'information : gestion de projet, développement logiciel, cryptage et chiffrement de données, statistiques avancées, rédactions fonctionnelles.



C'est en choisissant le domaine du développement d'applications que j'arrive chez Unilog en 2005 (devenue Logica depuis). Intégré immédiatement dans des projets en régie, je me spécialise dans le monde du .Net C#.



Sur le plan technique, j'apprends très vite à être organisé, respecter les bonnes pratiques communes, et monter en compétence sur les nombreuses fonctionnalités abordées (principalement C# .Net; Silverlight, Oracle, PL/SQL, VBA).



Sur le plan fonctionnel, des tâches de confiance me sont rapidement confiées : suivi de projet, encadrement d'une petite équipe, responsable de domaine au sein du SI, études de faisabilité.



J'ai pu ainsi au cours de ma carrière apprendre à anticiper les risques, mettre en place des pratiques permettant de les limiter, analyser avec rigueur les situations en présentant clairement les impacts et les solutions envisageables.



Après 7 ans d'expérience dans le monde du service au sein de Logica, j'ai décidé en 2012 de continuer l'aventure en tant qu'indépendant.



Mes compétences :

C#

Sql

Silverlight

.Net

Oracle

Microsoft Office

Rédaction