Fabien ROUSSEAU

Responsable opérationnel reconnu, plus de 20 ans d'expérience en PME spécialisées dans les moyennes séries en sur-mesure, en B to B, pour des clients à forte exigence de service.



J'ai une vision transversale des fonctions de l'entreprise par mon expérience en Production, Maintenance, Logistique, Méthodes et Qualité.



J'ai 2 expériences réussies dans la montée en puissance d'un site de production neuf : Productivité, recrutement, formation, organisation, amélioration continue.



Expert Groupe en GPAO,

Référent technique, méthodes et Logistique dans l'implantation d'un ERP à 2 reprises.



Mes compétences :

Amélioration continue

Animation de formations

ERP

Audit qualité

ISO 900X Standard

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

EDI

Audit