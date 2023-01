Fabienne BENOIST

Dotée d’une double compétence de sociologue politique et ressources humaines, je suis consultante en stratégie RH et évolue depuis 23 ans dans les secteurs publics et privés

Je pratique ma mission de conseil en réorganisation et bien-être au travail avec intégrité et honnêteté

Je suis également Coach et formatrice pour dirigeants, managers et opérationnels

Par ailleurs je participe à des travaux en matière d'innovation pédagogique à destination des étudiants en Master RH.

Ma principale réussite : Avoir développer et fait évoluer mes compétences tout au long de ma carrière, depuis la réorganisation de services ou d’entités publics et privés, jusqu’au coaching individuel et collectif



Un regard : Mon entourage professionnel et partenarial me décrit comme une personne avec une forte capacité d'écoute et d'empathie, qui décrypte rapidement les enjeux et propose des actions correctives. La capacité à donner du sens aux actions, à communiquer de manière adaptée, à transmettre ma persévérance, à pérenniser les relations transversales, à créer un climat de confiance dans le respect, qui génère notamment un esprit d'innovation, ma patiente et mon aisance sociale, sont certains de mes atouts