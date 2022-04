Fabienne COURBO

Acting est un Centre de bilan de compétences composé de 4 Consultantes

Plus d'une centaine de bilans de compétences par an

Des bénéficiaires de secteurs, niveaux d'étude et responsabilités diverses



Sensible à la démarche de Développement durable,

Acting accompagne également les projets dans le secteur environnemental :

- Eau et ENR

- Protection des écosystèmes :

Tourisme responsable et éthique

- Santé, alimentation :

Agriculture biologique et biodynamique,commerce équitable

- Qualité environnementale :

Urbanisme,écoconstruction, dynamique stratégique des agendas 21



Quelques références :

Le Fongecif,tous secteurs L'AFDAS,comunication, multimédia, culture, arts et spectacle vivant,Médiafor presse écrite, ANFH fonction publique hospitalière, UniFormation domaine associatif, Unifaf domaine sanitaire et social, Habitat Formation logement social...



-Contact Acting-

8 rue Blanche

75009 PARIS

01 42 81 59 89

Site Web : http://acting-accompagnement-professionnel.fr/



Mes compétences :

Bilan de compétences

Coaching

Formation

Accompagnement professionnel

Accompagnement