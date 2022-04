Fabienne DE SIMONE

J'ai souhaité donner une nouvelle impulsion à ma carrière professionnelle. Après avoir acquis quelques années d'expériences dans le domaine de la gestion, je me suis réorientée professionnellement vers les Ressources Humaines en obtenant mon DUT GEA option Ressources Humaines en Février 2008.



Depuis, je cherche l'entreprise qui me donnera les moyens de concrétiser l'envie d'entreprendre et de réussir.



Mon aisance relationnelle (divers gestion de litiges) et mon adaptabilité (divers secteurs d'activités) me permettront de participer efficacement et avec diplomatie aux diverses tâches qui me seront confiées.



Responsable, organisée, ayant un esprit d'analyse et de synthèse avec une gestion efficace des problèmes.



Mes compétences :

Assistante rh

Polyglotte

Polyvalence

Sérieuse