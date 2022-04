Fabienne DER HAGOPIAN

- MBA en Marketing et eBusiness obtenu aux USA

- 15ans d’expérience internationale - B2B et B2C

- Expertise : Traduction et localisation anglais/français, copywriting, animation de sites, blogs, réseaux sociaux, desktop publishing

Traductrice certifiée anglais-français. Bilingue en anglais, j’ai vécu et travaillé pendant 10 ans aux Etats-Unis comme web content et marketing manager. Passionnée par la communication et les languages, j'ai créé Webverbatim pour fournir des services de traduction et de localisation (anglais/français). Spécialités : général, marketing, business, nouveaux médias, lifestyle.



Ma compagnie, WebVerbatim propose aussi des services d'écriture :

Articles, contenu pour le web/blogs (optimisé selon les règles de la SEO). Création, analyse, optimisation et mise à jour de votre présence sur les réseaux sociaux /blogs (WP, FB, Twitter, LinkedIn etc.)



et des services marketing :

Animation de sites web et de blogs ; création de brochures et présentations Power Point ; desktop publishing; campagnes emailing



