Fabienne DUCHESNE

Responsable Ressources Humaines depuis 1996, généraliste RH avec un parcours au sein des entités françaises de Groupes internationaux (Néozélandais, Américain et Néerlandais) dans des activités industrielles diverses (carton ondulé, métalllurgie).

J'ai rejoint le Groupe HENDRIX GENETICS en 2009 au travers de l'entité ISA et découvert, à cette occasion, le secteur passionnant et étonnant de la sélection génétique et de la distribution avicole.

Depuis 2012 je fais partie de la société de service du Groupe en France - HGRTS - ce qui est une nouvelle expérience de la RH au travers les enjeux d'une société de service, de la diversité des sociétés clientes, de la notion de service client et de la relation client fournisseur.