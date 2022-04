Fabienne FERRAND

25 années d'expérience professionnelle autour des échanges internationaux.



PASSION - ECOUTE - SERVICE - COMMUNICATION - MESSAGE - INTERNATIONAL



Mes expériences principales :

Depuis 2011 : Direction Générale Adjointe de GOCAD SERVICES, FILIALE DU GROUPE DIFFUSION PLUS

Gocad Services est une SSII, éditeur d'une plateforme de Web Marketing qui se dédie au marketing local différencié. Nous sommes diffuseurs de messages personnalisés, et adressons un cinquantaine d'enseignes et plus de 7000 points de vente.

L'un de mes focus est de développer l'activité internationale de Gocad Services.

2010 : Direction de Opérations de GOCAD SERVICES

2009 : Commerciale GOCAD Espagne.

2004 : Directrice des Opérations en Espagne pour la société UNITEK-EPROTEL (onduleurs, groupes électrogènes et téléphonie), Société dont le Siège social est à Miami, possédant des filiales dans tous les pays d'Amérique Latine et Centrale, en France, Angleterre, Hollande et Espagne.Gestion de la fabrication, des achats internationaux et leurs financements (Asie, Moyen-Orient, Europe, Amérique), de la logistique, des ventes export et la direction commerciale export. Gestion d'équipes de toutes nationalités, chacun avec ses particularités et son espagnol ou son anglais..

2002 : Direction Générale de Afrique Distribution, Agence Française dédiée à l'export de solutions informatiques vers les autres filiales ou clients directs, au sein d'un groupe Libanais.

1999 : Gestion et Finance France et Export : DAF de D2I (Distribution Informatique Internationale), 3 ans

1987 : Responsabilité ADV Import puis EXPORT / BURROUGHS / UNISYS FRANCE - SPECIALISEE AFRIQUE - (poste partagé entre France et UK)

1985 : Logistique, import/export FIE (Groupe Calberson).



Tout est parti de ma passion pour les langues (espagnol, anglais, portugais, allemand) et la découverte des autres cultures et traditions, tant sociales que business.



Mes compétences :

Administration

Administration des ventes

Allemand

Anglais

Commercial

Communication

Espagnol

Export

Finance

Import

Import Export

Informatique

International

Logistique

Marketing

Marketing International

Portugais

SSII

ventes