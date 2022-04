Fabienne FIORAVANTI

Passionnée par les relations humaines, mon expertise de 30 années dans l'accompagnement des hommes et des femmes en entreprise, aussi bien dans le secteur public que privé, m'a tout naturellement conduite à me former au coaching. J’ai choisi l'école de coaching COHELIANCE pour me former au métier de coach que j’exerce tant le domaine personnel que professionnel.



Dans le respect et l'accueil inconditionnel de la personne, je propose un processus d'accompagnement des dirigeants, cadres ou collaborateurs confrontées à des situations de changement, des choix difficiles, une prise de poste, des atteintes d'objectifs, des difficultés managériales..., afin de promouvoir leur autonomie et leur permettre de développer leur performance professionnelle et personnelle.



J'utilise des outils issus de l'Analyse Transactionnelle, la Process Com, l'Ennéagramme, la P.N.L. ou la systémie.



Dans ma pratique du coaching, je me réfère au code de déontologie de l’ICF (International Coach Federation).



Comme tous les métiers au contact de l’humain, l’exercice du coaching nécessite une supervision pour valider la pratique et la posture du coach. Afin d’offrir un cadre protecteur à mon client, ma pratique est supervisée par un coach professionnel certifié.



Mes compétences :

Conscience professionnelle