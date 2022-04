Fabienne GARNIER

26 dans les metiers de service, une expérience forte dans le commercial et la vente, le manque d’activité de ces dernières années nous a conduit à modifier notre stratégie d’entreprise familiale, ce qui m‘a amené à reconsidérer mon avenir professionnel.

Après une EMT au Cabinet Conseil Initiative, une formation de conseil en image personnelle et professionnelle-relooking , jai obtenu un BTS Management des Unités Touristiques, en Validation des Acquis de L'expérience présenté en mars 2014 devant Jury.

Motivation, investissement et adaptabilité font partie intégrante de mon mode de fonctionnement. Depuis octobre 2013 j'ai effectué un remplacement en tant qu'assistante commerciale France, et je viens de signer un CDI.



Mes compétences :

Coaching

Communication

Conseil

Conseil en image

Organisation

Rigueur

Esprit d'équipe

Techniques De Commercialisation