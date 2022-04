Fabienne GARRIGOU

Ma carrière débute chez France Telecom puis se poursuit par 10 années dans l'environnement de la Grande Distribution (Négociateur Grands Comptes pour Sony France).

Passionnée de gastronomie, je choisi de m'orienter vers un secteur d'activité proche. C'est le Groupe Electrolux qui m'offre l'opportunité d'aborder le milieu de la cuisine professionnelle. Il s'ensuit une collaboration riche de huit années qui va me marquer profondément.

En tant que Responsable Grands Comptes d'abord, j'apprends à connaître le milieu de la Grande Cuisine en termes d'équipements - préparation, cuisson, laverie - d'hygiène et de sécurité. Mes cibles sont les hôpitaux, les collectivités, les chaînes d'hôtels et de restaurants, les restaurants étoilés.

Je suis amenée ensuite à prendre la responsabilité de la marque Molteni pour la France (Molteni est la marque de prestige d'Electrolux Professionnel). Je tombe littéralement amoureuse de ces pianos de cuisson, les plus prestigieux au monde, et prend dès lors toute la mesure du métier qui me passionne. Pendant trois ans, j'affine mes connaissances et rencontre les plus grands Chefs dont Alain Ducasse.

Ayant l'occasion d'équiper quelques clients particuliers qui souhaitent acquérir du matériel d'exception, l'idée germe de me consacrer entièrement à cette clientèle privée auprès de laquelle je vais pouvoir exprimer ma créativité, me diversifier dans le choix des matières, des équipements et l'organisation de la cuisine.

Je créé Toque & Piano, dont la structure offre une grande flexibilité dans la conception et la réalisation de cuisines "haute couture" entièrement sur mesure. Très à l'écoute du client, je travaille avec des partenaires de confiance, talentueux, professionnels reconnus, véritables compagnons artisans passionnés.



Mes compétences :

Cuisine

Décoration

Organisation