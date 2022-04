Fabienne GEEVERS

Je dispose des compétences suivantes:



Analyses graphologiques "professionnelle et personnelle" (expérience: je travaille depuis 9 ans avec 30 Sociétés réparties dans la France)(Formation diplômante C.N.P.G)



Test de l'Arbre (formation S.F.D.G)



Expertises en tous genres (Formation certifiante)



Expérience en Formation : Professeur en Graphologie professionnelle et en Test de l'arbre pendant 10 ans ( au Centre national de Psychologie et Graphologie 75008-Paris)



Formée aux Bilans de compétences (Formation certifiante)