Fabienne GODEFROY

Organisée, Rigoureuse, Professionelle, Je suis depuis 2006 Assistante d'Agence pour Adecco.

En charge de l'accueil et du suivi administratif des collaborateurs intérimaires, des candidats et des entreprises utilisatrices.

De l'établissement et du suivi de la paie des intérimaires.

De la Trésorerie : établissement, suivi et relances des factures, gestion du crédit client , des acomptes.

Forte d'une deuxième expériense en tant que Technicienne de paie au Sevice du Personnel d'un magain AUCHAN durant 8 années. En charge de la gestion des carrières des salariés en CDI et CDD du recrutement jusqu'a la cessation d'activité sur HRacess.



Mes compétences :

Recouvrement de créances

Gestion des carrières

Paie et gestion RH