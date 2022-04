Fabienne GOUPIL

Après 12 ans dans le domaine du commerce je me suis reconvertie au métier de formatrice.



cible public : tout public adulte



expérience en tant que formatrice:



: Bac Pro Poissonnier Écailler Traiteur

: POP et CQP agroalimentaire

: Préfos commerce , ECM , POP FLE, prefos MAP



Je suis également habilitée comme Jury en commerce.







Mes compétences :

Bilan de fin de formation individuel et par groupe

Andragogie

Organisation de la formation

Choix et conception d'outils pédagogiques

Management d'équipe

Communication

Formation professionnelle

Participer à la veille pédagogique de la f°

Évaluer les acquis des apprenants

Contribuer à l'optimisation des parcours

Animer une séance de formation collective

TIC

Construire le déroulement d'une action de f°

Management de projet

Sens de l'initiative et du relationnel

Rigueur/réactivité

Réactivité. Sens de l'écoute