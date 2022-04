Fabienne GRISON

J'ai crée en 2010 la société Angel&Trésor sur la base d'un double objectif:



Améliorer la qualité de vie en établissements de soins et résidences séniors,

Valoriser l'image de marque des sociétés oeuvrant dans ces domaines.



Pour cela, voilà un concept innovant:



Proposer au travers d’une Vitrine Boutique une collection de produits utiles et beaux, dédiés aux résidents et proches des structures hospitalières et seniors.

Aucun engagement financier pour l'établissement, nous assurons implantation des collections, du mobilier et gérons les réassorts.



Les partenariats développés avec différents acteurs du secteur nous confirment l'intérêt de notre concept:

Nous répondons aux besoins de produits de première nécessité ainsi qu'à l'achat plaisir et cadeaux;

Nous créons une animation, un point de rencontre et d'échange.

L’établissement gagne en service et bénéficie d’une belle attractivité dans son espace d'accueil, grâce à un mobilier esthétique et peu encombrant.



Passionnée par les achats, j'ai voulu donner un nouveau sens à ma vie professionnelle, en mettant mes compétences au profit des personnes en perte d'autonomie: Comprendre et cibler leurs besoins, animer un lieu de vie, partager des moments avec eux.



Mes domaines de compétence au service de la société et de nos clients sont bien sûr multiples: sourcing/marketing/commercial...



Mes compétences :

Achats

Sourcing

Gestion de collections

Animation des ventes