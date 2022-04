Fabienne GUERRA

Lauréat du concours d'ingénieur territorial 2011, j'assure depuis le 1er octobre 2012 l'assistance aux communes et intercommunalités de la Haute-Garonne dans l'élaboration et la révision de leurs documents d'urbanisme.



Ingénieur en Paysage et titulaire Master 2 en urbanisme, j'ai auparavant exercé à la fois au sein de collectivités (2 ans) et de bureaux d'études (3 ans), ce qui me permet aujourd'hui de mieux cerner les attentes des élus et d'envisager les enjeux de territoire dans leur globalité.



Chef de projet Urbanisme et paysage pour le bureau d'études SoREPA de 2010 à 2012, j'ai développé une expertise sur l'ensemble des phases d'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme de communes de 500 à plus de 10 000 habitants, principalement en Ile-de-France. J'ai travaillé à différentes échelles, des études d'impact de projets urbains ou des projets d'aménagement paysager sur des zones d'activités au SCOT sur plusieurs dizaines de communes.J'assurais la partie Analyse paysagère pour les différentes études menées par l'agence de Paris.



Entre 2008 et 2010, au sein du Conseil général de Loire-Atlantique, j'ai assuré le suivi des études préalables et la communication sur les grands projets routiers du Département (en amont du choix d’un fuseau). Le développement de la concertation à destination du grand public m’a amené à réaliser plusieurs documents d’information (exposition, plaquette,…) et à assurer l’actualité du projet sur Internet en collaboration avec de nombreux acteurs, en interne (SIG, communication, cabinet) et en externe (bureaux d’études, élus locaux, riverains,…). Nécessitant transversalité et esprit de synthèse, ce poste m’a permis de mettre à profit un profil généraliste en aménagement du territoire pour communiquer de manière adéquate avec chaque acteur sur le contexte, les objectifs, les enjeux ou le tracé du projet.



J'ai aussi porté les politiques du Département auprès des communes de Loire-Atlantique élaborant leurs documents d'urbanisme, par courrier ou en participant aux réunions de personnes publiques associées.



Mes compétences :

Concertation

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Urbanisme

Planification