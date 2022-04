Fabienne LAGORD

Mon parcours s’est situé en environnement industriel international ou dans le secteur des services où mes missions ont consisté à développer et maintenir un portefeuille clients, créer des bases de données et tableaux de bord, à gérer des projets en autonomie, à garantir le respect des engagements contractuels, notamment à travers la coordination des services.



Ma valeur ajoutée : un bon relationnel, une aisance tant à l'écrit qu'à l'oral, le goût du travail en équipe et une implication sans faille.



Mes compétences :

Pack office

Access

Business object

Excel avancé

Sténographie