Fabienne LAMARRE

J'ai d'abord passé 10 années au sein de la Société Avaya (télécommunications et réseaux), où j'ai occupé un poste d'assistante technique, puis de planificatrice SAV. Ces postes m'ont permis d'acquérir des compétences en terme d'écoute, de satisfaction client, aussi bien pour les particuliers que les clients grands comptes..

Depuis janvier 2011, j'ai intégré Air Products, 3ème producteur et distributeur de gaz industriel et médical en France, où j'ai occupé tout d'abord le poste de chargée de dépositaire. Au sein du service client, ma mission principale est le support des dépositaires (partenaires et revendeurs) pour leur permettre de mener à bien leur activité. En juin 2013, j'ai changé de poste pour me consacrer à la gestion des commandes et des livraisons de nos clients sur le secteur IDF.

Enfin, depuis décembre 2015, je deviens de chargée de clientèle avec pour mission pricipale le suivi et développement d'un portefeuille clients, propositions et négociations des offres commerciales et défense de la hausse des prix.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Gestion des priorités

Adaptabilité

Rigueur

Force de proposition