Fabienne LAMOUROUX

En tant que manager, la connaissance technique des domaines artistiques et ma faculté d'adaptation me permettent de mieux intégrer les contraintes des participants au projet, d'être un manager support pour mes équipes et d'aider à la recherche de solutions qui prennent en compte la totalité des données du projet.

Par ailleurs, ayant été formatrice produit et merchandising lors de plusieurs expériences professionnelles, j'ai tout le drive nécessaire pour faire aboutir un travail d'équipe.



Grâce à ma créativité et à ma compréhension de la technique j'ai pu déposer deux brevets d'objets de mobilier qui ont obtenu des récompenses internationales.



De ma formation haute couture j'ai gardé le sens de la perfection quoi que je fasse, ce qui me permet de chercher et trouver des solutions innovantes et efficaces pour respecter les objectifs prix.