Fabienne LE CAROUR

Mesdames et Messieurs les dirigeants,



L’art de diriger nécessite de prendre de la hauteur sans déstabiliser l’organisation, d’où l’importance de s’entourer d’une personne partageant vos convictions, votre culture d’entreprise, en qui vous aurez confiance et qui vous seconde dans la prise de décision.



Je corresponds à vos attentes et vous propose aujourd’hui mes services. Mon parcours professionnel de dix-sept années au poste d’adjointe de direction m’a permis de développer une forte polyvalence et une grande capacité d’adaptation ; En effet j’ai intégré une structure en création et participé activement à chaque étape de son évolution, je suis à même de comprendre les difficultés que vous rencontrez et ainsi vous aider à trouver des solutions pour optimiser votre organisation.



Je suis force de proposition, dynamique, organisée, avec une propension à relever des nouveaux challenges.



Prenons le temps de nous rencontrer afin d’envisager notre future collaboration.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft PowerPoint