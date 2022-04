Fabienne LE PAGE

Titulaire du BTS Tourisme, je travaille dans le monde du tourisme depuis bientôt 26 ans.



Mes différentes fonctions de Responsable d'Agence m'ont permis de développer des compétences dans les domaines du commerce (relationnel avec les clientèles groupes et individuels, mise en place d'une politique commerciale, gestion d'un portefeuille clients, prospection d'entreprises et de collectivités, gestion d'un point de vente et des litiges clients...), de la communication (plan de promotion, salon...), de la production (création de voyages sur mesures groupes et individuels) et de l'événementiel (congrès, séminaires...).

J'ai aussi développé un sens rigoureux de l’organisation et une capacité à travailler en équipe et à manager.

D'autre part,j'ai une bonne connaissance en informatique (Amadeus, bureautique et internet).