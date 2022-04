Fabienne LE SCORNEC

Durant mes 17 années d'expérience, acquises en France et en Angleterre, j'ai eu pour missions de:

- gérer les budgets et analyser la rentabilité des actions engagées

- définir et mettre en oeuvre la stratégie CRM (campagnes d'acquisition et de fidélisation) en multi-canal

- refondre un programme de fidélité embarquant différents avantages clients et des fonctions 'crédit'

- manager une équipe



Mes compétences :

vente à distance

marketing direct

Programme de fidélisation