Fabienne LEFEBVRE

Mes vingt années en entreprise à des fonctions de responsabilité marketing & commerciales m'ont apporté une solide connaissance terrain des stratégies de développement dans des secteurs comme la finance, la phytothérapie, l'alimentaire ou l'architecture intérieure. Rompue aux méthodes de management d'équipes dans un contexte multiculturel (Allemagne, Angleterre, Etats-Unis...) et ayant créé et dirigé ma propre structure pendant 8 ans à New York,j'ai souhaité, de retour en France, me former en psychologie du travail pour me tourner de plus en plus vers l'accompagnement des actifs, soit en reconversion, soit en situation de changement dans leur organisation. Diplômée du CNAM dans cette discipline, j' apporte mon concours à des cabinets spécialisés dans l'accompagnement du changement, le conseil en management ou la prévention des risques psychosociaux et j'interviens au sein des organisations.



Mes compétences :

Architecture

Audit

Audit d'organisation

Bilan de compétences

Conseil

Conseil en management

Management

Management Multiculturel

Organisation

Psychologie

Psychologie du travail