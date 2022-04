Fabienne LENOTRE

Une expérience de près de 20 ans dans la formation comme formatrice, coordonnatrice de filière, chargée insertion auprès de différents publics et conseillère formation auprès des jeunes et des entreprises du bâtiment, je dispose de compétences d'ingénierie de formation, pédagogique et suis au coeur d'un réseau de professionnels.





Mes compétences :

Ingénierie de formation

Ingénierie pédagogique

Pilotage et coordination de projets complexes

Communication et partenariat

Qualité des pratiques organisationnelles

veille réglementaire et économique