Fabienne LINGUENHELD

Mon expérience en tant que manager m’a permis d’acquérir toutes les connaissances nécessaires, de bonnes qualités d'organisation, des aptitudes pour les relations humaines, ainsi qu’une bonne capacité d’adaptation, et un esprit d'analyse et de synthèse.

Régulièrement confrontée aux aléas du métier, je suis capable de répondre aux imprévus en toute autonomie.

Mon objectif quotidien est amélioration de l'expérience clientèle et interne.



Mes compétences :

Microsoft Office pack

Management

Evaluation et gestion de cas