Fabienne LOPES

RYB est un multi-spécialiste dans le domaine de la plasturgie depuis plus de cinquante ans. Leader français présent à l’international à travers ses diverses filiales, il apporte des solutions globales à ses clients, du projet au service après-vente. L’innovation fait partie de notre ADN, notamment par les développements en matière de RFID appliquée aux réseaux, qui ont permis à l’entreprise de lancer une nouvelle gamme d’objets connectés à destination du BTP.

C’est grâce à son expertise et son dynamisme que la société se fait un devoir d’apporter des solutions pérennes et profitables à ses clients et à ses partenaires distributeurs.

Notre chiffre d’affaires est d’environ soixante millions d’euros, pour un effectif proche de deux cents personnes. Notre quotidien : innover et investir afin de créer les marchés de demain.