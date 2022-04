Fabienne MOUCHE

Bonjour,et bienvenue sur ma page, que je garde succincte.

Après de courtes mais (très ?)nombreuses années de conseil en organisation (Angleterre Espagne et Benelux), en Aménagement du Temps de Travail, et en tant que commerciale grand compte, je me dédie à présent à la formation et à l'enseignement, de sujets qui me sont proches : Management,Responsabilité sociale (CSR), Communication commerciale, anglais.

La retraite à 70 ans, non merci, mais à 50 ans, encore moins !

Au plaisir de vous lire, et bien cordialement,



Mes compétences :

Anglais

Consultante rh

Développement

Développement durable

Espagnol

Formatrice

International

ISO 26000

RSE