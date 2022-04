Fabienne QUILLIEN

Avec Acteurs & Enjeux, Libérez votre Capital Humain



De nos jours les organisations sont malmenées, bousculées dans cette mutation économique où les repères changent. Mais il est difficile de se créer de nouveaux repères. Nous sommes tous concernés, nous acteurs pour faire progresser une entreprise car nos enjeux sont multiples.



L’anticipation devient indispensable pour pérenniser l’entreprise, tout en apportant une sérénité auprès des dirigeants et de leurs équipes.



Acteurs & Enjeux aide les PME/ETI et grandes entreprises à atteindre leurs objectifs pour maximiser le capital humain par :



- une organisation plus fluide,

- des équipes plus performantes



Sociétés en quête d’actions, parlons-en !





Mes compétences :

Outsourcing

Consultant

Ressources Humaines et Formation

Conseil en ressources humaines

Formation continue

Externalisation

OPCA

Accompagnement

Gestion des compétences

Animation de formations

GPEC

Ingénierie de formation