Fabienne PEELMAN

Depuis plusieurs années, j'ai mis ma formation graphique initiale, au service de l'identité visuelle de Leroy Merlin.

La réalisation des projets, le suivi de leur mise en place, les échanges avec les équipes magasins et la gestion des prestataires sont autant d'actions qui me motivent.



Ma bonne humeur et ma réactivité sont saluées par les équipes dans lesquelles j'ai pu travailler.



Je suis à l'écoute de toute proposition, qui pourrait me permettre de partager mes connaissances et mon enthousiasme.



Mes compétences :

Autonomie

Adaptabilité

Réactivité

Esprit d'équipe

Esprit d'initiative

AutoCAD

Adobe Illustrator CS6

Adobe Photoshop

Microsoft Excel

Adobe InDesign

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint